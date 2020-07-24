Apple, damar tanıma teknolojisine hazırlanıyor

İlk kez Apple, 2017 yılında iPhone X ile FaceID özelliğine geçmişti. TouchID özelliği olmayan o zamanın en son modeli İphoneX kullanıcılar tarafından tepki ile karşılanmıştı. 2020 yılında yeni versiyon iPhone SE modeli ile tekrardan TouchID özelliğine sahip bir telefon üretmişti. Apple bu sefer güvenlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak istiyor. Damar tanıma teknolojisi kullanmaya hazırlanan şirket kameradaki kızılötesi sensör aracılığıyla sub-epidermal bir görüntü tekniği kullanarak kullanıcıların damarlarının 3B haritasının oluşturulacak ve veriler eşleştiği takdirde telefon kilidi açılacak. Tabi şu anda bu teknoloji patent aşamasında ve diğer teknoloji şirketleri ile benzer şekilde Apple’ın bunu gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği bilinmiyor. Daha önce de Apple’ın Face ID teknolojisini damar tanıma ile güçlendirileceği sıkça dile getirilmişti, bunun patentlenmesi ihtimalleri yükseltiyor.