Apple CEO’sunun maaşı dudak uçuklatıyor

Dünyanın en büyük şirketi olan Apple, çalışanlarına ödediği maaşlar ile her zaman gündem olmayı başardı. Peki Apple CEO’su Tim Cook maaşı ne kadar? Şirket içerisinden sızan yeni bir dosyaya göre Tim Cook’un giderleri yüzde 40 civarında azaltıldı. Azaltılmış rakam bile Apple için 49 milyon dolarlık gider anlamına geliyor.

Apple CEO’su giderleri yüzde 40 azaltıldı, 49 milyon dolara düştü

Apple, baş yöneticisi için 2023 yılında önemli bir maaş kesintisine gidiyor. Tim Cook’un giderlerine bir önceki yıla göre yüzde 40’tan fazla indirim uygulandı. Yeni yıl dosyası, Cook’un 3 milyon dolar maaş, 6 milyon dolar nakit teşvik ve 40 milyon dolar hisse senedi ödülü alacağını ortaya koydu.

Apple yöneticisinin giderleri kısmen Cook’un tavsiyesine dayanıyor. Ancak buna karşılık hissedarlardan gelen geri bildirimler, şirketin performansı ve alt yöneticilerin tavsiyeleri de dikkate alındı. Dosyada, “Cook’un olağanüstü liderliği ve hissedarlar için sunduğu benzeri görülmemiş değeri için” büyük destek sunulacağı aktarıldı.

Tim Cook’un maaşı son üç yılda 3 milyon dolarda kaldı, ancak hisse senedi ödüllerini içeren giderleri arttı. Bu rakam, 2020’de 14,8 milyon dolardan 2021’de 98,7 milyon dolara ve 2022’de ise 99,4 milyon dolara kadar sıçradı.