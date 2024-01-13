Apple CEO'su Tim Cook! Teknoloji devinden milyonluk hamle sonrası milyonlarını kaybetti ama hala zengin
Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2023 yılındaki mali performansı açıklandı, ve beklenmedik bir düşüşle dikkat çekti.
Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook‘un 2023 yılındaki kazancı açıklandı, ve geçen yıla kıyasla dikkate değer bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Apple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, Cook’un 2023 yılında toplamda 63 milyon 209 bin 845 dolar kazandığını duyurdu.
Cook, 10 yılı aşkın bir süredir Apple’ın başında bulunan bir lider olarak, önceki yılın kazancı olan 99,4 milyon doların oldukça altında bir gelir elde etti. Bu yılki kazancının 83 milyon dolarlık kısmını hisse senedi, 16,4 milyon dolarlık kısmını ise ek tazminat ödemeleri oluşturmuştu. Ancak, kendi maaşına indirim yapma kararı alan Cook için 2023 yılında işler pek de yolunda gitmedi. Cook’un 2023 kazancı, Apple’ın belirlediği hedefin üzerinde olsa da, geçen yıla göre yüzde 36’lık bir düşüşü temsil ediyor.
Cook’un 2023 yılındaki kazancı şu şekilde detaylandırılmıştır:
Maaş: 3 milyon dolar
Hisse Senedi Ödülü: 47 milyon dolar
İkramiye: 10,7 milyon dolar
Katkı Payları ve Sigorta Primleri: 401.000 dolar + 2,5 milyon dolar
Cook, aynı zamanda toplamda 3.280.053 adet Apple hissesine sahiptir. Bu yılki kazancının yüzde 75’i şirketin yıllık performansına bağlı olacak şekilde belirlendi.
Ayrıca, paylaşılan raporda diğer Apple yöneticilerinin de kazançları açıklandı. CFO Luca Maestri, genel sekreter Kate Adams, perakende kıdemli başkan yardımcısı Deirdre O’Brien ve COO Jeff Williams gibi isimlerin toplamda yaklaşık 27 milyon dolar kazandığı, ancak bu gelirin büyük bir kısmının hisse senedi ödemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
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