Apple, AirPods’u bir sağlık aracına dönüştürecek

Geçtiğimiz hafta sonunda Mark Gurman’ın Bloomberg için hazırladığı Power On bülteninde yaptığı tahminlere göre, Apple’ın bir sonraki birkaç yıl içinde AirPods’u bir sağlık aracı haline getirmek için ürünü yenileyeceği yönünde spekülasyonlar arttı.

San Jose, Kaliforniya merkezli SmartTech Research’in başkanı ve baş analisti Mark N. Vena, “Apple için doğal bir adım. Sağlık, giyilebilir teknolojilerinde ana odak noktası oldu.” şeklinde konuştu ve sözlerini “AirPods’u akıllı işitme cihazlarına yönlendirmeye başlayacaklarını düşünüyorum.” diyerek bitirdi.

Forrester Research başkan yardımcısı ve baş analist Julie Ask, asıl sorulması gereken sorunun Apple’ın AirPods’a sağlık özelliklerini getirip getirmeyeceği değil, ne zaman getireceği olduğunu belirtti ve şunları ifade etti: “Apple uzun vadeli bir oyun oynuyor. Uzun süredir sağlık konusuna odaklandılar. Ve birçok tüketici elektroniği şirketi gibi, rekabet edebilecekleri büyük ölçekli problemleri takip edecek ve önceliklendirecekler.”

Apple, cihazlarında sağlık özelliklerini kullanarak birçok kullanıcının hayatını değiştirdi. Apple Watch, kullanıcılara egzersiz yapma, kalp atış hızını takip etme ve hatta elektrokardiyogram (EKG) yapma imkanı veriyor. AirPods’un da benzer özelliklerle donatılması, insanların sağlık durumlarını izlemelerine ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Tabi bu da her zaman olduğu gibi Apple ürünlerinin popülaritesinin artmasına ve zaten sektörün lideri olan Amerikalı teknoloji devinin bu konumunun tartışılmaz hale gelmesine yardımcı olacaktır. Apple AirPods planları ile gündemde.



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