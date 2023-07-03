Apple açıkladı: Büyük ses getirdi! AirPods Pro yakında ateşinizi ölçebilecek! Gündem oldu

Gurman'ın raporuna göre, AirPods Pro'nun yeni versiyonu, özel işitme teknolojisi ile donatılmış olacak ve bu sayede işitme sorunu yaşayan kullanıcılara yardımcı olmayı hedefliyor. Esas olarak şu anda da işitme güçlüğü çekenlerin kulaklığı kendilerine göre özelleştirebileceği odyogram profilleri desteklenmekte. Fakat bu daha fazla geliştirilecek.

ATEŞ ÖLÇME VE İŞİTME CİHAZI BİR ARADA

Ayrıca, Gurman'ın raporunda belirtilen bir diğer özellik ise AirPods Pro'nun ateş ölçme yeteneği oldu. Kulak kanallarından ateş ölçümü yapabilen sensörlerin yerleştirileceği iddia edildi. Bu sayede, kullanıcılar kablosuz kulaklıklarını kullanarak vücut sıcaklıklarını takip edebilecekler.

Apple'ın AirPods serisi, kablosuz kulaklıkların popüler hale gelmesiyle birlikte büyük bir başarı elde etti. AirPods, kullanıcılar arasında kablosuz, kullanımı kolay ve yüksek ses kalitesi sunan bir seçenek olarak öne çıktı. Üçüncü nesil AirPods Pro'nun işitme cihazı özellikleriyle birlikte, Apple'ın bu alanda daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Ancak, belirtilen özellikler henüz resmi olarak doğrulanmadı ve Apple tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla, bu iddiaların doğruluğunu ve özelliklerin ne zaman ve nasıl piyasaya sürüleceğini zamanla göreceğiz.

AİRPODS PRO 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

tgrthaber'in derlediği haberde: Gurman'a göre şirket, yeni nesil kablosuz kulaklığını en erken 2024 yılında tanıtacak. Bu tarihten önce ise yeni bir model beklenmiyor. Hatırlanacağı üzere ilk nesil AirPods Pro, 2019 yılında tanıtılmıştı. Aradan üç yıl geçtikten sonra Apple, ikinci nesil AirPods Pro'yu piyasaya sürmüştü.

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