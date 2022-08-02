Apple 6 bin TL’lik iPhone’u piyasaya sürüyor!

Apple fiyat pahalılığını ortadan kaldıracak müthiş bir proje için kolları sıvadı. Cupertino merkezli şirket, fiyat tarafında ortalamanın oldukça altında olan yeni bir model üzerinde çalıştığını belirtti.

Sızdırılan ilk bilgilere göre iPhone FE (FE kısmı belki de Fan Edition’ın kısaltmasıdır) iPhone XR ile aynı tasarım çizgisine sahip olacak.

Telefonun içerisinde Apple’ın kendi üretimi olan Bioinic A13’ün kullanılacağı iddia ediliyor. 2GB RAM’le satışa çıkması beklenen modelin dahili depolama alanı ise 64 GB olacak.

Telefonun hem ön, hem de arka yüzünde tek bir kamera yer alacak. FaceID özelliğinin yer almadığı modelde, telefonun sağ kısmında bulunan güç tuşuna gömülü bir şekilde TouchID karşımıza çıkacak.

iPhone FE’nin en etkileyici yanı ise tabi ki fiyatı. Apple’a yakın kaynaklar telefonun fiyatının 250 dolar olacağını ifade ediyorlar. Bu gerçekten de oldukça etkileyici bir etiket.

Apple maliyeti düşürmek için telefonun kasasında plastik benzeri materyaller kullanacak. Yani alüminyum alaşımlı bir kapak görmeyeceğiz.