App Store uygulama fiyatları! App Store uygulama yükleme kaç para?

Apple uygulamalı ürünlerin Apple Store'da yayınlanabilmesi için öncelikle 'Apple Geliştirici Programı'na üye olmak gerekiyor. Bunun içinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Doların yükselişi sonrasında geçtiğimiz günlerde satışlarını durduran Apple, Türkiye fiyatlarını güncellemeye gitmişti. Apple Türkiye'de bir süre satışı durdurulan iPhone ürünlerinin güncel fiyatları açıklandı. iPhone 13 Pro Max'ın 28.999 TL'ye ulaştığı görüldü. Yüksek kuru bahane ederek iPhone fiyatlarına okkalı zam yapan Apple şimdi de Store uygulama fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

Teknoloji devi Apple'ın Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, uygulama satın alma platformu App Store'daki fiyatlandırmalarda birkaç gün içinde artış olacağını belirtildi. Apple, uygulama satın alma platformu App Store'daki fiyatlandırmalarında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Apple açıklamayı resmi internet sitesinden yaptı.

App Store uygulama yükleme kaç para?

Apple, "Türkiye'de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri" başlığıyla yayınladığı açıklamada, vergi ve döviz kurları değiştiğinde bölgeye göre fiyatlarda değişikliğe gidildiği belirtildi. Apple'ın internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı:

"Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım'da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect'te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz." Sputnik'in haberine göre Apple, App Store fiyatlandırmalarında daha önce 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL’ye yükseltti.

iPhone fiyatları ne kadar?

iphone se 2020 64 gb: 7,499 TL

iphone se 2020 128 gb: 8,099 TL

iphone 11 64 gb: 10,999 TL

iphone 11 128 gb: 11,599 TL

iphone 12 mini 128 gb: 13,599 TL

iphone 12 mini 256 gb: 14,799 TL

iphone 12 64 gb: 13,999 TL

iphone 12 128 gb: 14,599 TL

iphone 12 256 gb: 15,799 TL

iphone 13 128 gb: 14,999 TL

iphone 13 256 gb: 16,199 TL

iphone 13 512 gb: 18,599 TL

iphone 13 pro 128 gb: 19,999 TL

iphone 13 pro 256 gb: 21,199 TL

iphone 13 pro 512 gb: 23,599 TL

iphone 13 pro 1 tb: 25,999 TL

iphone 13 pro max 128 gb: 22,999 TL

iphone 13 pro max 256 gb: 24,199 TL

iphone 13 pro max 512 gb: 26,599 TL

iphone 13 pro max 1 tb: 28,999 TL