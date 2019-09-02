Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı” sona erdi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı hâline gelen Gölyazı, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştay’a katılan mozaik sanatçıları bir hafta boyunca açık havada, Gölyazı’daki tarihî çınar ağacı altında halka açık bir şekilde eserlerini oluşturdu.

Çalıştaya, Türkiye’nin farklı illerinden gelen mozaik sanatçıları; Bahriye Martı Güler, Gamze Er, İlknur Altıntaş Yağmur, Fatma Akay, Sibel Akkaba, Hayati Çetin, Gözde Tolan ile İsrail’den gelen Dafna Birger ve Gvira Hacham, Bulgaristan’dan gelen Daniel Ivanov ve Velina Stavela konuk oldu.

26 Ağustos günü başlayan Çalıştay’ın son gününde, sanatçıların ortaya koyduğu eserler, Gölyazı Kültürevi’nde ziyaretçiler ve sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

“Apollonia” isminden yola çıkarak “ışık” temasıyla yapılan çalıştaya katılan sanatçılar mozaik çalışmalarında da aynı tema üzerinde yoğunlaştılar. Çalıştay’ın kapanış törenine katılarak serginin açılışını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem mozaik sanatçılarına iştiraklerinden ötürü teşekkür etti.