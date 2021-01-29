Apo güzellemesiyle Gezi'yi savunan Eliaçık'tan Erdoğan'a çirkin sözler

AK Parti iktidarını devirmeye yönelik ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı eylemlerine verdiği destek nedeniyle, "Gezi İmamı" olarak tanınan İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yine çirkin ithamlarda bulundu. Şahsi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Eliaçık, tepki çeken ifadeler kullandı.

Daha önce Gezi Parkı'ndaki rezillikleri savunmak için Öcalan güzellemesi bile yapmaktan imtina etmeyen İhsan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şunları yazdı:

"Bir kesim hal onun sadece bi yüzüğü olduğuna, saraylarda yaşamadığına, Kasımpaşa'dan çıkıp kemalizme, düna 5'ten büyük diyerek kürsel kapitalizme meydan okuduğuna, omuzu yandan yürüyüşüyle zalim hasmı, mazlumun dostu, ümmetin umudu olduğuna inanıyor."

‘Atatürk ve Öcalan fotoğraflarının yan yana gelmesi övünülecek bir olaydır’

Daha önce yeniakit.com.tr'ye konuşan İhsan Eliaçık, Gezi'yi övmek için Öcalan için şunları söylemişti:

"Bizim durduğumuz yerde mescit vardı. Biz oraya mescit açmıştık. Gelen giden namaz kılıyordu. Biz de flamalarla bayraklarla orada duruyorduk. Onun karşısında da HDP çevreleri, onlardan oluşan gençler vardı halay çekiyorlardı. Onun arka tarafında da ulusalcı gençler vardı. Birisi Atatürk bayrağı, diğeri Öcalan bayrağı ile zaman zaman görünüyorlardı. Bence bu utanılacak bir durum değil. Suçluluk hissedilecek bir durum da değil. Tam tersi övünülecek ve gurur duyulacak bir olaydır."