AP'nin yeni başkanı belli oldu! Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı açıklandı.

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan gazeteci ve politikacı David Maria Sassoli oldu. Sassoli, 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosunda görev yapıyor. David Maria Sassoli kimdir? 30 Mayıs 1956 İtalya doğumlu David Maria Sassoli, İtalyan gazeteci ve politikacı. Sassoli, Demokrat Parti üyesi ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosunda görev yapıyor.

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