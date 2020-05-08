AP’nin de derdi İslâm’la

Oğuzhan Gültekin

Avrupa Parlamentosu İslam'ın eşcinselliği haram kıldığını anlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kınadı. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dini değerler, LGBT’lere nefreti haklı çıkarmak için kullanılmamalı” ifadelerine yer verdi.

Açıklama tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları ifade etti: “Bu üst akıl bütün dinlere karşı bir savaş açmış durumda. Daha önce Vatikan’a bir operasyon çektiler. Şimdi sırada her geçen gün etkinliğini artıran İslam dini ve Türkiye var. Erbaş üzerinden gerçekleştirilen bu saldırı Türkiye’ye ve İslam’a yapılmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Avrupa’nın bize dayatma gereksinimi bile duymadan bizim seve seve gidip imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesidir. Macaristan ve ABD kabul etmiyor. Ama biz oynaya oynaya bunu kabul ettik. Bakınız Ensar Vakfı’nda çocuklara tecavüz edildi yalanı, yatılı Kur’an kurslarında çocuklar taciz edildi yalanı... İslam dinini de bitirdikten sonra insanları hiçbir dine mensup olmadan koyun gibi güdebilecekleri sürüler haline getirecekler.”

İstanbul sözleşmesi

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, şunları dile getirdi: “Bugün Avrupa, İslam dinini benimsemiş herkesi yok etmek için büyük bir proje başlatmış durumda. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi’dir. Amaçları İslam dinini, aile yapımızı, değerlerimizi dağıtmak, yok etmektir. Bu noktada bizim inanç değerlerimiz Allah’ın bize Kur’an-ı Kerim’de bildirdiğidir. Allah’ın söylemlerinin ötesine geçmek büyük günahtır. Yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Bunlar İslam düşmanlığını her şekilde gün yüzüne çıkarmıştır. İstanbul Sözleşmesi de bunun önünü açmıştır.”