0553 313 94 23

AP'den Japonya'yla ticaret anlaşmasına onay

Avrupa Parlamentosu, Japonya ile Avrupa Birliği arasında yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:08
AP'den Japonya'yla ticaret anlaşmasına onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Japonya ile AB arasında temmuz ayında imzalanan ticaret anlaşmasını oyladı. Ticaret anlaşması, genel kurulda 152'ye karşı 474 oyla onaylandı.

Japonya tarafından kabul süreci tamamlanan anlaşmanın 21 Aralık tarihinde AB Konseyi'nden de onay alması ve 1 Şubat 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in temmuz ayında Tokyo'da gerçekleştirilen AB-Japonya Zirvesi kapsamında Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.


- Ticaret anlaşması


AB ve Japonya, 4 yıldır sürdürdükleri serbest ticaret anlaşması müzakerelerini Aralık 2017'de tamamladı. Ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı olarak şirketlerin ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kalkacak. Taraflar birbirlerinin "coğrafi işaretine" sahip ürünlerini koruma altına alacak. Tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanlarındaki şirketlerin karşılıklı pazarlara erişimi genişleyecek. Şirketlerin karşılıklı kamu ihalelerine katılımı sağlanacak. Hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir süreç içerisinde açılacak.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:08
  1. AB
  2. AP
  3. Japonya
  4. ticaret anlaşması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Seçim kolisi' iddialarına yalanlama geldi
    1. 'Seçim kolisi' iddialarına yalanlama..
    2. Romatizmal artrit hanımların kabusu
    3. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    4. Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    5. Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
    6. Çapa makinesine bacağını kaptıran..
    7. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    8. Banyoda şofbenden zehirlenen çift, yan..
    9. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    10. Denizde mahsur kalan düzensiz..
    11. SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücret..
    12. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    13. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
    14. Nuray Mert'in cezası belli oldu!
    15. Konyasporlu oyuncular öğrencilerle..
    16. Ruhani'den 'Deniz suyunu arıtalım'..
    17. Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken..
    18. Ruhani'den su sorununa karşı deniz..
    19. Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    20. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?