Apartmanı saran kötü koku gerçeği ortaya çıkardı!
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Aydın Köşk'te apartmandan yayılan kötü koku üzerine girilen evde, yalnız yaşayan 63 yaşındaki Sebahattin Göz’ün cansız bedeni bulundu.
Aydın’da apartmanı saran kötü koku, acı gerçeği ortaya çıkardı.
Olay, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun 3. kattaki daireden geldiğini tespit etti. İtfaiyenin yardımıyla balkondan içeriye giren ekipler, evde cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın evde yalnız yaşayan Sebahattin Göz (63) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelere göre Göz'ün bir hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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