Apartmandan çaldığı bisikletle yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, bir apartmana girerek bisiklet çaldığı öne sürülen B.T. (44), polis tarafından gözatına alındı.



Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bugün öğle saatlerinde Kula Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu yakınlarındaki apartmandan bisiklet hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbarda bulunuldu.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma yapan polis, binadan bisiklet çaldığı ileri sürülen B.T.'yi yakaladı. Bisiklet ile birlikte ele geçirilen ve suçunu itiraf eden B.T. polise daha önce de ilçede bisiklet hırsızlığı yaptığını anlattı.



B.T.'nin çaldığı bisiklet ile bir sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Görüntülerde B.T., bir süre keşif yaptıktan sonra apartmana giriyor ve bisiklet ile çıkıyor. B.T. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.