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Yerel

Apartmana giren yarasa vatandaşları ayağa kaldırdı

Kocaeli'de bir apartmana dalan yarasa büyük paniğe neden oldu. Korkan bina sakinleri yarasanın apartmandan çıkmasını sağladı.

2020-04-19 17:50:00 -
Apartmana giren yarasa vatandaşları ayağa kaldırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, Halıdere Körfez Mahallesi, Atatürk Bulvarı 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğuna yarasa girdi.

Binada temizlik yapıldığı sırada tavana asılı olan yarasayı gören bina sakinleri korktu. Binanın giriş katında tavana asılı olan yarasanın dışarı çıkması için üzerine bez atıldı. Yarasanın uçarak binanın dışına çıkmasıyla rahat nefes alındı.

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Yorumlar

Abdrhman

Ne kadar korkak millet olduk
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