Apartman sakinlerinin bomba ihbarı şehri ayağa kaldırdı! Patlatılan çantadan çıkanlar polisleri de şaşırttı
Antalya'da bir apartmanın girişindeki şüpheli çantanın bomba olduğunu ileri süren sakinler polisi alarma geçirdi. Bomba şüphesiyle patlatılan çantadan makyaj malzemesi çıktı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, apartman girişine bırakılan şüpheli çantayı fark eden site yönetimi, polise bomba ihbarında bulundu. Adrese bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Bomba imha uzmanı polis çalışmasına başlamadan önce ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. Çantada; göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Çantayı kimin bıraktığı araştırılıyor.