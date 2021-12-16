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Yerel Apartman dairesi alev alev yandı
Yerel

Apartman dairesi alev alev yandı

İstanbul’un Esenler semtinde 6 katlı bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:20:00 -
Apartman dairesi alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 11.00 sıralarında Esenler Oruç Reis mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Kayalar Apartmanının 5'inci katında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerini kurtararak yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Ciddi bir maddi hasarı meydana geldiği yangın anı cep telefonu kameralarına da yansıdı. (İLKHA)

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