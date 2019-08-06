Apartman boşluğuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı Denizli’nin Tavas ilçesi apartman boşluğuna düşen keçi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Denizli’nin Tavas ilçesi apartman boşluğuna düşen keçi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Tavas Kızılcabölük Mahellesi’nde meydana geldi. Otlattığı keçilerle evine dönen Saniye Aktaş isimli kadın, keçilerinden birisinin olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Bu sırada yapımı devam eden bir binadan hayvanın sesinin geldiğini duyan kadın, binaya bakınca keçisinin yaklaşık 4 metre derinliğindeki apartman boşluğunda olduğunu fark etti. Aktaş, ardından durumu Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri merdiven halat sistemi kurarak yaklaşık 1 saatlik müdahale ile ekipler keçiyi düştüğü yerden çıkardı.

Keçisi kurtarılan Aktaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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