Apar topar ülkeden kaçmıştı! Gaziantep FK'dan Lungoyi kararı

Gaziantep FK, 2024-2025 sezonunda Juventus'tan transfer edilen Christopher Lungoyi'nin hiçbir haklı gerekçe sunmadan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Futbolcunun Polonya Ligi ekiplerinden Wieczysta Krakow ile sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada, söz konusu takımın Lungoyi için 3 Haziran tarihinde Gaziantep FK'ye resmi teklifte bulunduğu ancak teklif edilen transfer bedelinin kulüp tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği aktarıldı.

"CİDDİ BİÇİMDE İHLAL EDİLDİ"

Lungoyi'ye geride kalan iki sezona ait tüm ödemelerinin FIFA kurallarına uygun şekilde yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübün tüm sportif ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiği, futbolcunun Gaziantep FK ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Kulübümüzce FIFA düzenlemelerine uygun davranılmasına karşın, futbolcunun hiçbir haklı gerekçesi olmadan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirip hemen ardından ilgili kulüple sözleşme imzaladığını duyurması, gerek futbolcu gerekse de ilgili Polonya Kulübü tarafından FIFA düzenlemelerinin ciddi biçimde ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca oyuncunun transferi konusunda birçok Avrupa kulübü ile transfer görüşmelerimizin devam ettiği bu günlerde, oyuncumuzun ayartılarak sözleşme imzalanması FIFA ve CAS kararları uyarınca kulübümüz haklarının ağır bir ihlalidir."

Açıklamada, Gaziantep FK'nin bu haksız davranış nedeniyle Lungoyi ve Wieczysta Krakow kulübüne karşı yasal haklarını kullanacağı bildirildi.