Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Dizide yer alıyordu: Yeni adresi orası, imza attı! İlan edildi
Ecem Özkaya, ekranlara veda ediyor. TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisine veda etmişti. Ecem Özkaya yeni anlaşmasına imza attı. Yeni dizisi büyük merak konusuydu
Ecem Özkaya, TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisine veda etmişti. Ecem Özkaya yeni anlaşmasına imza attı. Yeni dizisi büyük merak konusuydu
Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisi yolculuğunu sürdürüyor. Diziden ayrılan oyuncular ise hemen başka bir projeye imza atıyorlar.
ECEM ÖZKAYA'DAN YENİ DİZİ
Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya, Show TV'de ekrana gelecek “Bahardan Önce” dizisinin kadrosuna dahil oldu. TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan ayrılan Ecem Özkaya’nın hangi diziyle ekrana döneceği merak konusuydu. Oyunculuktaki başarısı kadar zarafeti ve güzelliğiyle de dikkat çeken Özkaya, MF Yapım’la anlaştı. Ecem Özkaya, MF Yapım’ın Kore formatı “Doktor Cha” dizisinden uyarlanan “Bahardan Önce” dizisinin başrol oyuncuları arasına katıldı. Başarılı oyuncu “Rengin” rolünü canlandıracak.
Neslihan Yeşilyurt’un yöneteceği dizi Pablo Neruda’nın “Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz” sözünü slogan olarak kullanıyor. Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin senaryo ekibinde Berk Kaya, Bilgesöz Taş ve Merve Van Danışman yer alıyor. Klinik Psikolog H. Gamze Çevik’in danışmanlık yaptığı dizide Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy başlıca rolleri paylaşıyor. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin aralık ayında sete çıkması planlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre: Bahardan önce dizisi için oyuncu seçimleri devam ederken kadroda genç yeteneklere de yer verilecek.
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