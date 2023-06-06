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Spor Apar topar silindi! Fatih Terim'in hesabından bomba Ali Koç paylaşımı
Spor

Apar topar silindi! Fatih Terim'in hesabından bomba Ali Koç paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 16:37:00 -
Apar topar silindi! Fatih Terim'in hesabından bomba Ali Koç paylaşımı

Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim Fenerbahçe derbisini Nef Stadyumu'nda Ali Koç'la yan yana izlemişti. İmparator, sosyal medya hesabından derbide çekilmiş bir görüntüsünü önce paylaştı sonra sildi.

Galatasaray'ın 'İmparator' lakaplı eski teknik hocası Fatih Terim sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, Ali Koç'un yanında çay içerken üstüne seslendirme yapılan bir videoyu paylaştı. Terim'in videoyu belirli bir süre sonra hesabından kaldırdığı görüldü.

Yanında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç otururken Fatih Terim'in, "Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz" dediği sözler eklenmiş haliyle paylaştı sonrasında usta hoca görüntüleri hesabından kaldırdı.

Fatih Terim'den açıklama

Fatih Terim sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Bugün sosyal medya hesabıma yönelik yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.


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