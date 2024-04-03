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Medya Apar topar final kararı… Beklenmedik hamleyi duyurdular ve 3. haftada...
Medya

Apar topar final kararı… Beklenmedik hamleyi duyurdular ve 3. haftada...

Yeniakit Publisher
2024-04-03 15:43:00 -
Apar topar final kararı… Beklenmedik hamleyi duyurdular ve 3. haftada...

ATV ekranlarında yayımlanan iddialı diziye final kararı. ATV’nin dev bütçeler ayırdığı ”Yaban Çiçekleri” reyting kurbanı oldu. Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora hayranları final haberine sosyal medyadan tepki gösterdi…

ATV ekranlarında yayımlanan iddialı diziye final kararı. ATV’nin dev bütçeler ayırdığı ”Yaban Çiçekleri” reyting kurbanı oldu. Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora hayranları final haberine sosyal medyadan tepki gösterdi…

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan dizi, final kararıyla sevenlerini üzdü.

O3 Medya imzalı Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’yı buluşturan dizinin 3. bölümünde final yapmasına karar verildi.

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