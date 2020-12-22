Apandis, karnın sağ tarafındaki kalın bağırsağa bağlı ince bir organdır. Apandisit ise bu organda meydana gelen iltihaplanma ve şişme sonrası patlama durumudur. Bu organın vücuttaki görevi tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı uzmanlar, apandisin sindirim ve bağışıklık sistemlerine yardımcı olan bir organ olduğunu söyler. Bu organın enfeksiyon kapması ve şişmeye başlaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki apandisit neden patlar? Apandisit patlamasının belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün müdür? İşte detaylar...

Apandisit patlamasının nedenleri

- Meyve çekirdekleri, zararlı parazitler ve dışkı atıklarının vücuttan atılamaması

- Sindirim sisteminin enfeksiyon kapması sonucu apandis duvarındaki lenf dokusunun şişmesi

- İltihaplı bağırsak hastalıkları ve karın bölgesinin şiddetli darbe alması gibi durumlar

Apandisit patlamasının belirtileri

- Vücut ısısının aniden değişmesine bağlı ateşlenme

- İdrar yaparken ağrı çekme

- Karın bölgesinde şişlik veya ağrı

- İştah kaybı

- Kusma isteği

- Mide asidinin yemek borusuna çıkması

- Cilt renginde solukluk

- Kalın bağırsak sancısı

Apandisit patlamasının tedavisi

Semptomlar artmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Aksi halde apandisitten çıkın iltihap sıvısı vücudun iç organlarına zarar verebilir. Apandisit evde müdahale edilebilecek bir sağlık sorunu değildir. Bu sebeple uzman kontrolü dışında herhangi bir uygulama yapılması tavsiye edilmez.

Uzman doktor, öncelikle kan ve idrar testi yaptırır. Ultrason ile apandisitin şişmesine bakılır. Patlama noktasında olan organ için ameliyat gerekebilir. Ameliyat sonrası kişi 2-3 güne kadar eski sağlığına kavuşur. Apandisitin vücuttan alınması herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmez. Ancak apandisit patlarsa içinde bulunan zehir, vücuttaki diğer organlara zarar verebilir.