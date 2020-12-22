Karnın alt kısmına yakın bir yerde patlama meydana gelerek apandisit iltihabı oluşabilir. Özellikle 10 ile 30 yaş arasındaki kişilerde bu duruma daha çok rastlanmaktadır. Öte yandan 10 yaşın altındaki çocuklar ve 50 yaş üstü kadınlar apandisit hastalığı belirtilerini anlama zorluğu yaşayabiliyor. Apandisit iltihabı teşhisi doktor tarafından konulmuş ise büyük ihtimalle ameliyat olunması gerekir. Apandisit ince bağırsağın uzantısı olarak kese şeklindeki ufak bir yapıdır. Apandisit belirtilerini mutlaka dikkate almak ve ciddiyetle doktora gitmek gerekir. Peki, apandisit belirtileri nelerdir? Apandisit için hangi bölümden randevu alınır? İşte detaylar…

Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Olası belirtiler karşısında hemen doktora başvurulması gerekmektedir. Dolayısıyla acil bir durum olarak dikkate alınmalıdır. Farklı belirtileri öğrenerek buna göre davranmak kısa sürede yardım alabilmek için çok önemlidir. Apandisit belirtileri şu şekilde;

38 derece üzerinde ateş çıkması, İştahın kaçması ve azalması, Sırt ağrısı olması, İshal veya kabızlık olması, Kusma ve bulantı olması, İdrar esnasında ağrı olması, Sırt ve karın ile birlikte rektum bölgesinde ağrı meydana gelmesi; apandisit belirtileri olarak ön plana çıkmaktadır.

Eğer bu belirtilerin bir ya da birden fazlası zaman içerisinde yaşanıyorsa, mutlaka bir acil servise gidilmeli ve doktora bildirilmelidir. Böylece apandisit patlaması erken zamanda teşhis edilir ve müdahale yapılır. Peki, Apandisit için hangi bölümden randevu alınır?

Apandisit için hangi bölümden randevu alınır?

Apandisit hastalığı için hastanelerin Genel Cerrahi polikliniklerine başvuruda bulunulması gerekir. Daha sonra bir genel cerrahi uzmanına görünerek teşhisi konur, gerektiği takdirde müdahalesi yapılır.