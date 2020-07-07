AP Milletvekili Eroğlu'dan AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin artırılması çağrısı:

BERLİN (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Engin Eroğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da artırılması çağrısında bulundu.

Almanya'da geçen yıl düzenlenen AP seçimlerinde "Özgür Seçmenler" (Freie Waehler) partisinden milletvekili seçilen Türk asıllı siyasetçi Eroğlu, AB-Türkiye ilişkilerini, yeni oluşturulan AB-Türkiye Dostluk Grubunu ve Almanya'nın AB Dönem Başkanlığından beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Eroğlu, Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını istedi.

AP'de Ekonomi ve Dışişleri komisyonlarının yanı sıra AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi de olduğunu ifade eden Eroğlu, AB ile Türkiye ilişkilerinde gümrükler ve seyahat kısıtlamaları gibi bariyerlerin kaldırılmasını ve ilişkilerin daha da gelişmesini ümit ettiğini belirtti.

Eroğlu, bu konuda çalışmalar yapacağını vurgulayarak, "Türkiye ile ne kadar çok birlikte çalışırsak hem Türkiye'de hem AB'de refah o kadar artar." dedi.

AB'nin 2050'ye kadar karbon salınımlarını sıfıra indirme hedefi olduğuna işaret eden Eroğlu, gelecekte enerji tedariki konusunda özellikle Türkiye'yi AB için önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

"Enerji üretimi alanında gelecekte Türkiye ile daha da güçlü bir ortaklık yapılabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanan Eroğlu, "Özgür Seçmenler" partisi olarak Almanya'da hidrojen enerjisine ağırlık verilmesini talep ettiğini anlattı.

Eroğlu, çevresi su olan Türkiye'nin hidrojen teknolojisine önem vermesini önererek, gelecekte bu alana Avrupa ile iş birliğine gidilebileceğini ifade etti.

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyeliğinin yanında kısa süre önce kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubunun da üyesi olduğunu aktaran Eroğlu, "Sadece parlamenter düzeydeki ilişkileri değil, olumlu ve olumsuz şeylerin farklı bir ses tonunda dostça konuşulabildiği dostluk gruplarını iyi buluyorum. AP milletvekilleri ile Türk milletvekillerinin farklı bir düzeyde bir araya gelmelerinin onları daha yakınlaştıracağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Eroğlu, kendisinin aynı zamanda AB-Tayvan Dostluk Grubu üyesi olduğuna dikkati çekerek, "AB-Türkiye Dostluk Grubunda, AB-Tayvan Dostluk Grubundaki gibi çalışmalar yapılırsa çok umut verici olur." dedi.

Almanya’nın 1 Temmuz'da üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığından beklentilerinin yüksek olduğunu da ifade eden Eroğlu, "AB'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde de çözülmesi gereken sorunlar vardı. AB içindeki en büyük ülkelerden biri olarak Almanya'nın bu sorunları ele alarak çözmesini ümit ediyorum. Bundan dolayı Almanya'nın dönem başkanlığından beklentim yüksek." dedi.

Eroğlu, Kovid-19 salgınının Almanya'nın dönem başkanlığındaki programını değiştirdiğini dile getirdi.

Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma fonuna karşı çıktığı bilgisini paylaşan Eroğlu, AB'ye üye ülkelere para hediye etmek için başka AB ülkelerinin borçlanmasını yanlış bir yol olarak gördüğünü anlattı.

Eroğlu, ekonomik sorunların geleceğe yatırım yaparak çözülebileceğini belirterek, ülkelerin parayı bütçelerinde serbest kullanması yerine paranın bu ülkelerde sağlık ve diğer altyapı çalışmalarına harcanılmasından yana olduğunu kaydetti.