AP Başkanı ile basın toplantısı yapan Macron'a şok! Bir anda salonu terk ettiler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ortak basın toplantısında soru almayınca gazeteciler salonu terk ederek tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gerçekleştirdikleri basın toplantısında soru almayınca gazeteciler duruma tepki göstererek salonu terk etti.
Macron ve AP Başkanı'ndan ortak basın toplantısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı hedeflerini açıkladıktan sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenledi.
Soru almamalarına gazeteciler tepki gösterdi
Basın toplantısının ardından ikilinin soru almaması, gazetecilerin tepkisine yol açtı. Macron ve Metsola’nın basın mensuplarının sorularını yanıtlamayacakları bildirildikten sonra birçok gazeteci salonu terk etti. Financial Times muhabiri Mehreen Khan da sosyal medya hesabından gazetecilerin salonu terk ettiği anların görüntülerini paylaştı.
Macron basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu’ndaki 5 saatlik genel kurul konuşmasının 4 dakikalık özetini yaptı.