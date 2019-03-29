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AOSB’den "Çocukların Gözüyle Sanayi" temalı resim yarışması

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayi bilincinin çocuk yaşlarda oluşmasına katkı sunmak amacıyla Adana il genelinde ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında “sanayi” temalı resim yarışması düzenledi.

29 Mart 2019 Cuma 15:17
AOSB’den "Çocukların Gözüyle Sanayi" temalı resim yarışması

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayi bilincinin çocuk yaşlarda oluşmasına katkı sunmak amacıyla Adana il genelinde ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında “sanayi” temalı resim yarışması düzenledi.


Hedef kitlelerin yaş grupları dikkate alınarak 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışma için başvurular 5 Nisan 2019 tarihine kadar okul müdürlüklerine yapılabilecek.


Sulu boya, pastel boya, kuru boya ve yağlı boya gibi her türlü resim ve boya malzemesinin kullanımının serbest olduğu yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılım sağlanabilecek.


Her öğrencinin tek bir resim ile katılabileceği yarışmada, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise kategorilerinde dereceye giren eserler, 2 sanayici, 2 akademisyen, 2 milli eğitim müdürlüğü temsilcisi ve 1 AOSB Bölge Müdürlüğü’nü temsilen toplam 7 kişiden oluşacak jüri tarafından değerlendirilecek. Komisyon 18 Nisan 2019 Perşembe günü AOSB Bölge Müdürlüğü’nde toplanarak dereceye giren eserleri belirleyecek.



Ödül töreni


24 Nisan 2019 Çarşamba günü Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonu’nda saat 14:30’da düzenlenecek programda ödüller sahiplerine dağıtılacak. Her kategoride 1. olan öğrencilere 3 bin TL, 2. olan öğrencilere 2 bin TL, 3. olan öğrencilere ise bin TL değerinde hediye çeki verilecek. Mansiyon ödülü kazanan öğrenciye ise 500 TL değerinde hediye çeki verilecek.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:17
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