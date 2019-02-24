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Aort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılması nedeniyle yaşamını yitiren Afyon Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan polis memuru Mehmet Emin Üzel, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

24 Şubat 2019 Pazar 19:28
Aort damarı yırtılarak hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Saliha Üzel, oğlunun tabutunu omuzlamak isterken fenalaştı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde istirahat halindeyken aniden fenalaşan 2 çocuk babası polis memuru Mehmet Emin Üzel, eşi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aort damarının yırtıldığı tespit edilen Üzel, özel hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Üzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşi, annesi ve kızı tabuta sarılarak ağladı

Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan polis memuru Mehmet EminÜzel için bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende eşi, annesi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Saliha Üzel, oğlunun tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Polis memuru Üzel'in eşi Ayşenur ve kızı Ayşin ise fotoğrafını öptü, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Üzel'in cenazesi İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer'in okuduğu Kur'an ve duanın ardından arkadaşlarının omuzlarında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine uğurlandı. Bu sırada anne Saliha Üzel oğlunun tabutunun altına girip taşımak istedi. Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylarından Mehmet Zeybek, polis teşkilatı ve Üzel'in mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:28
  1. Manisa
  2. Afyonkarahisar
  3. Aort damarı yırtılması
  4. Polis memuru Mehmet Emin Üzel
  5. cenaze töreni

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