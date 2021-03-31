AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. AÖL 2. dönem sınavları ise 25-29 Mart tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile öğrenciler online sınava giriş yaparak gerçekleştirildi.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı. Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavlarının ise 10 Nisan’a kadar açıklanması muhtemel gözüküyor.

AÖL sınavı nasıl değerlediriliyor?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL kayıt nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesine kayıtlar nasıl yapılır? AÖL kayıt şartları neler? İşte detaylar: