AÖL sınavları yerleri belli oldu mu? AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavı giriş belgeleri!
Açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren AÖL öğrencilerinin AÖL sınavları için bekleyiş sürerken öğrenciler giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. MEB 2021 2022 AÖL güz dönemi 1. dönem sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte hem AÖL 1. dönem sınav tarihi hem de AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri merak edilmeye başladı. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınavları yerleri belli oldu mu? AÖL 2018 sınav giriş belgeleri!
2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.