AÖL sınavları ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması beklenene pek çok sınav ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi sınavlarını ileri bir tarihe erteledi. Adaylar sınavların ne zaman nerede yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları nasıl nerede yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açık lise ve açık ortaokul sınavlarına iliştin açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.