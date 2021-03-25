Açık öğretim lisesi öğrencilerinin 2. dönem sınavları online olarak yapılacak. İkinci dönem sınavları 25 Mart saat 09.30’da yapılmaya başlandı. Öğrencilerin sınavları 29 Mart 2021 Saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖL sınavları kaç dakika sürüyor?

AÖL sınavları her ders için kaç dakika? Açık öğretim lisesi online sınav süresi

Öğrenciler sınav süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Yapılan açıklamada, “AÖL online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır” denildi.

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