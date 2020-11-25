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Eğitim AÖL sınavları ertelendi mi? | AÖL sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖL sınavları ertelendi mi? | AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavları olacak mı? | Eğitim hayatlarına Açık Lise'de devam edenler yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle 1. dönem sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav yerleri | AÖL sınav tarihleri

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:35:00 -
AÖL sınavları ertelendi mi? | AÖL sınavları ne zaman?

Açık Lise sınav tarihleri | Açık Lise’de eğitim hayatlarını sürdürenler yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle sınavların durumlarını araştırıyor. AÖL sınavları iptal mi? | AÖL sınavları ertelendi mi?

AÖL sınavları ertelendi mi? | AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavlarını merak edenler sınav saatlerini günlerini merak ediyor. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş yerleri ise 2 Aralık Çarşamba günü ilan edilecek. Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖL WEB SİTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL nedir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

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