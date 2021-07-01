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Eğitim AÖL sınavı ne zaman? 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri
Eğitim

AÖL sınavı ne zaman? 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri

3. Dönem açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak? sorusu merak ediliyor. Liseyi açıktan okuyan binlerce öğrenci Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 01:36:00 -
AÖL sınavı ne zaman? 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almak isteyen vatandaşlar bu noktada sınavların online olarak devam edip etmeyeceği konusunda detayları merak ediyor.

AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

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