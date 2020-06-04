AÖL sınav yerleri belli oldu mu ne zaman belli olacak?
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin beklediği AÖL sınav yerlerinin detaylarını sizler için derledik. Eğitimini açık lisede devam ettiren öğrenciler, sınav tarihini ve sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyorlar. Peki ama AÖL sınav yerleri belli oldu mu?AÖL sınava nerede gireceğim, sorgula...
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması;
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."