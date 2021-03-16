  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav tarihleri ne zaman?
Eğitim

AÖL sınav tarihleri ne zaman?

Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim yılı 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav tarihleri belli oldu. İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

Yeniakit Publisher
2021-03-16 22:32:00 -
AÖL sınav tarihleri ne zaman?

AÖL sınav tarihleri pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği bir konu oldu. Açık öğretim lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. Öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' Sorusuna da yanıt arıyor.

AÖL sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, “1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.” demişti.

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil
Gündem

Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil

Tunceli'nin Komunist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, LGBTİ'li sapkınlara 'Onur Haftası' yürüyüşlerinde resmi izin verme kararı aldı...
Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...
Medya

Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile gündeme gelen idrar kaçırma hastalığına ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar hasta..
İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi
Ekonomi

İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi

Altın ve finans uzmanı İslam Memiş'ten daha önce duyulmamış bir tahmin geldi. Memiş, gram altının yıl içinde 540-560 TL seviyelerine çıkabil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay