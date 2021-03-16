AÖL sınav tarihleri pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği bir konu oldu. Açık öğretim lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. Öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' Sorusuna da yanıt arıyor.

AÖL sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, “1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.” demişti.

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.