AÖL sınav sonucu açıklandı mı? AÖL 2.dönem sonuçları
AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınavları online olarak yapıldı. Sınavlarını tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları öğren
Koronvirüs salgını sebebiyle açık öğretim lisesi öğrencileri 1. ve 2. dönem sınavlarını online olarak tamamladı. Sınavlarını tamamlayanlar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖL sınav sonucu açıklandı mı? AÖL 2.dönem sonuçları
Açık öğretim lisesi öğrencileri 2.dönem sınavları 29 Mart Pazartesi 23.59’a kadar tamamladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak 1.dönem sınavları 1 Mart’ta tamamlanmış sonuçlar 10 Mart’ta açıklanmıştı.