AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan vatandaşlar 2021 AÖL sınav sonuçları için bekleyişe geçti. 3. Döneme ilişkin sınavların 7 Temmuz tarihinde sona ereceği bilinirken online sistem üzerinden sınavlara katılım sağlayan adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
7 Temmuz tarihinde son bulan Açık Lise online sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.