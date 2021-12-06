Açık öğretim lisesi öğrencileri, 1.dönem sınavlarını salgın sebebiyle online olarak gerçekleştirecek. 4 Aralık’ta başlayan sınavlar 10 Aralık’ta tamamlanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları 4 Aralık saat 09.30 ile 10 Aralık 23.59 arasında salgın sebebiyle online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır” denildi.

Sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Henüz bu konuda bir tarih açıklanmadı ancak AÖL sınav sonuçlarının aralık ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL sınavları nasıl değerlendiriliyor?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.