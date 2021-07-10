AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Online olarak tamamlanan Açık Lise sınavlarının ardından sonuçlar için sorgulamalar başladı. MEB ile 3.dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...
AÖL 3. dönem sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınavı 3 - 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşmişti. Öğrenciler soruyor; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’dan itibaren erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30’dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.