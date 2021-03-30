AÖL sınav sonuçları! AÖL 2. dönem sınavı sonuçlar nereden öğrenilir? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık öğretim Lisesi sınavları 29 Mart’ta tamamlandı. 1. dönem AÖL sınavları 25 Şubat'ta tarihinde yapılan sınavların ardından 2. dönem AÖL sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde yapıldı. AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte AÖL 2. dönem sınavı sonuçları merak edilmeye başlandı.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Şubat’ta başlayıp 1 Mart’ta tamamlananAÖL 1. dönem sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı. AÖL 2. dönem sınavı sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarına AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden sorgulanabilmekte. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Sonuçları için tıklayın

AÖL online sınav itirazı nasıl yapılır?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır." 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

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