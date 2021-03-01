  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınavlarının tamamlanmasına kısa bir süre kala MEB Açık Lise sınavlarının sonuçları (AÖL) için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci, AÖL 1. dönem sınavları için belirlenen sonuç tarihi bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:50:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Online sınavlarını tamamlayanlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak etmeye başladı. Yarın son bulacak sınavlar öncesi "AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?" soruları merak kazandı.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama

Bu yılın AÖL sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB'ten resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan; öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den istifa etmişti! Teoman Sancar'dan
Gündem

CHP'den istifa etmişti! Teoman Sancar'dan "kaset" açıklaması

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, hakkında komplo kurulduğunu iddia etti. Açıklama yapan Sancar "Evet, kaset var..
Kürtçü siteden PKK'daki tecavüze 'kürtaj' kılıfı!
Gündem

Kürtçü siteden PKK'daki tecavüze 'kürtaj' kılıfı!

HDP’ye yakınlığıyla bilinen Kürtçü site Mezopotamya Ajansı’nda yer alan bir haberde alenen kürtaj propagandası yapıldı. PKK tarafından dağa ..
Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası akın ettiler! ‘Sete yolladık’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası akın ettiler! ‘Sete yolladık’

Reyting rekorları kıran başta Diriliş Ertuğrul Olmak üzere, Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası savaş aletlerine ilgi ciddi bir ş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay