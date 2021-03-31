AÖL sınav sonuç ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav online yapıldı. AÖL öğrencileri de hafta başında sınavlarını tamamladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2.dönem sonuçları

Açık öğretim lisesi 2.dönem sınavları 29 Mart 23.59'da tamamlandı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz bir tarih açıklanmadı. 1. dönem sınavları 1 Mart'ta tamamlanmış sonuçlar 11 Mart'ta ilan edilmişti. Sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 2.dönem soru ve cevaplarının ise birkaç gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

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AÖL sınav itiraz duyurusu

AÖL online sınav itiraz süreciyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.