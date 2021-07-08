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Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçlarında son durum merak ediliyor. AÖL 3 dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Online olarak yapılan sınavlar 3 Temmuz’da başlamıştı. AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz itibariyle sona ermiş oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-07-08 01:01:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınavları için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 7 Temmuz'da AÖL 3.dönem sınavları sona erdi. Sınavların bitmesi ile AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak kazandı.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından duyurulmadı. Ancak ilk dönemde yapılan sınavlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının da 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

 

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