AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları için aramalar şimdiden başladı. MEB AÖL 3. Dönem Sınavlarına katılım gösteren binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin aramalar yapıyor. AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’dan itibaren erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 7 Temmuz'da ise AÖL sınavları sona ermiş olacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.