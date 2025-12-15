AÖL sınav giriş yerleri belli mi? AÖL sınav giriş belgesi ekranı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları yaklaşırken, sınava katılacak binlerce aday sınav giriş belgelerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurular doğrultusunda sınav takvimi netleşirken, adayların sınav merkezi ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Liseleri 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınav giriş yerleri 15 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihten itibaren adaylar, öğrenci ya da T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim sistemleri üzerinden alınacak. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri kendi öğrenci giriş ekranı üzerinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise Açık Lise öğrenci giriş ekranı aracılığıyla belgeye ulaşabilecek. Sınava katılım için fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısının alınması gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise sınavları aralık ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Aynı gün saat 14.00’te ikinci oturum gerçekleştirilecek. Üçüncü ve son oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.

AÖL sınavları nasıl uygulanacak?

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları iki oturum, Açık Öğretim Liseleri sınavları ise üç oturum şeklinde yapılacak. Sınavlarda her ders için ayrı olmak üzere on sorudan oluşan testler uygulanacak ve sorular dört seçenekli çoktan seçmeli olacak.

Adayların sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesiyle girmesi zorunlu olacak. Kimlik belgesi ya da sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus müdürlüklerinden alınan fotoğraflı, barkodlu ya da karekodlu geçici kimlik belgesiyle sınava giriş yapılabilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yazılı sınavlarda sorulan sorular ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresleri üzerinden yayımlanacak. Sınav sonuçları ise 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren öğrenci sistemleri üzerinden öğrenilebilecek.