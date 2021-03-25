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Eğitim AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman bitecek?
Eğitim

AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 5-6 aralık 2020’de yapılması gereken AÖL 1.dönem sınavları online olarak 25 Şubat’ta gerçekleştirildi. AÖL öğrencileri 2.dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman kadar yapılacak? AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:33:00 -
AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman bitecek?

Eğitim hayatlarına açıköğretim lisesinde devam edenler ikinci dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını, maç gün süreceğini araştırıyor. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman sona erecek?

AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman bitecek?

Açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 28 Mart saat 09.30’da başladı. Öğrenciler sınavlara online olarak katılacak. Sınavlar ise 29 Mart saat 23.59’a kadar tamamlanmak zorunda. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem Online Sınavları 25 Mart 2021 Saat 09.30 da başlayacak olup 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecektir” denildi.

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