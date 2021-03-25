AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 5-6 aralık 2020’de yapılması gereken AÖL 1.dönem sınavları online olarak 25 Şubat’ta gerçekleştirildi. AÖL öğrencileri 2.dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman kadar yapılacak? AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman bitecek?