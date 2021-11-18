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Eğitim AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri
Eğitim

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri

AÖL 2021 1. dönem sınavına 5 Aralık ve 6 Aralık'ta girecek. MEB açık lise sınavına girecek adaylar AÖL sınav giriş belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. AÖL sınav giriş belgesi olmadan sınava girilemeyeceğinden AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi açıklandı mı, 2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu? soruları bir hayli aranmakta.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:05:00 - 2021-11-18 15:07:03
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL ders seçimi ne zaman, nasıl yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak "http://aol.meb.gov.tr/" internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

 

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