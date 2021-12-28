AÖL kayıtları nasıl yapılır? AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme kayıtları ne zaman bitecek?

Açık lise öğrencisinin heyecanla beklediği AÖL 2021-2022 2. dönem kayıtları ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Liseleri 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. 2021 AÖL 1. dönem sınavları 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşmiş ve sınava katılan öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını 20 Aralık'ta öğrenmişti. AÖL 1. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte şimdi de AÖL 2. dönem kayıt tarihleri ile AÖL 2. dönem sınav tarihi merak ediliyor.

AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.