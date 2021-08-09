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Eğitim AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri ne zaman 2021? AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Eğitim

AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri ne zaman 2021? AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri 2021. Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kayıt yenileme tarihini kaçıran öğrenciler, AÖL lisesine kayıt yaptırmak için ek kayıt tarihini araştırmakta. Peki, AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 21:10:00 -
AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri ne zaman 2021? AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık öğretim lisesi, lise öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. Kayıt yenileme tarihini kaçıran öğrenciler, AÖL lisesine kayıt yaptırmak için ek kayıt tarihini araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar 2021?

Açıköğretim Lisesi tarafından yapılan açıklamaya göre 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir. Kayıt ücreti yatırıldıktan sonra öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekmektedir.

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